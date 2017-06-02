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Главные новости Югры
13:37  02 июня 2017 1

Молодой югорский мастер предложил идею, как улучшить качество электричества

Шумиха энергоскандал, столбы, электросети, провода
Югорский мастер рассказал, как улучшить качество электричестваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Специалист службы диагностики и контроля ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» Станислав Есин предложил новый способ определения источника искажения качества электроэнергии. Доклад молодой человек предоставил на XVII конференции молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр, на территории Югры.

«Проблема несоответствия показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ стоит перед всеми предприятиями, тем более перед такими энергоёмкими, как нефтегазодобывающие и перерабатывающие», — пояснил Станислав Есин. По его словам, плохое качество электроэнергии приводит к значительному материальному ущербу, связанному с уменьшением срока службы и выходом из строя электрооборудования, к снижению надёжности работы энергосистем, увеличению потерь электроэнергии, появлению брака продукции, неправильной работе или отказу устройств релейной защиты и т. д.

«Я предложил свою собственную методику определения источника искажения качества электроэнергии, опробованную на собранной модели распределительной сети 35/6/0,4 кВ с регулируемыми параметрами создаваемых искажений» — рассказал молодой эксперт.

Традиционно львиная доля участников конференции, а их в этом году насчитывалось почти 300 человек, представляли предприятия нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслей: ОАО «Сургутнефтегаз», АО «РИТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Газпром добыча Уренгой», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НК „Славнефть“, ПАО „Варьеганнефтегаз“, ПАО „НК ‚Роснефть‘ и многие-многие другие. Мероприятие проходило в течение нескольких дней в Ханты-Мансийске, в КТЦ ‚Югра-Классик‘. Для участия в конференции приехали молодые люди со всех уголков округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Томска, Новосибирска, Республики Башкортостан и Ямало-Ненецкого автономного округа, представив на суд жюри порядка 250 исследовательских и практических проектов.

Этот форум является традиционным мероприятием департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа и проводится под патронатом правительства Югры. Председателем оргкомитета конференции стал заместитель губернатора Алексей Забозлаев.

Виктор Жуков
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