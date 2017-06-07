12:03 07 июня 2017 0

В Екатеринбурге власть проведет сбор, который ранее разрешался только полпредству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На самом верху свердловского правительства — очередной этап конкурса «Кто нужнее?». Первый вице-губернатор Алексей Орлов продолжает запрашивать для себя статус «хозяйственного» заместителя Евгения Куйвашева. Сегодня, 7 июня, он произведет перезагрузку общественного проекта «ТОП-Клуб», традиционно собирающего весь экспертный истеблишмент Екатеринбурга и Свердловской области.

«ТОП-клуб» — дискуссионная площадка, ранее организуемая преимущественно в БЦ «Президент» при участии «Агентства стратегических инициатив» и «Деловой России» для обсуждения ключевых проектов региона. На одном из таких собраний обсуждался и проект «Большой Екатеринбург». На мероприятиях собирается конформистски настроенный средний класс среднего возраста, воспринимающий мероприятие как возможность расширить связи и даже сделать карьеру.

Принципиальным отличием мероприятия 7 июня от всех прошедших станет площадка (впервые ею станет Ельцин Центр) и резко разросшийся из областного в окружной масштаб. В дискуссии в новом формате на тему продовольственной безопасности и поддержки АПК намерены принять участие сам первый вице-губернатор Алексей Орлов, его коллега по кабмину и глава МУГИСО Сергей Зырянов, министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских, министр сельского хозяйства Михаил Дегтярев, представители министерства природных ресурсов, ректоры свердловских вузов, депутаты Заксобрания и екатеринбургской гордумы, а также бизнесмены.

Помимо свердловских экспертов, по данным «URA.RU», свое участие подтвердили министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков, замдиректора департамента АПК Курганской области Татьяна Гребенщикова, исполнительный директор областного сельскохозяйственного кредитного потребкооператива «Тюмень» Галина Макарова. Подобное происходит в Свердловской области впервые за десять лет: сейчас подобные встречи — исключительная прерогатива представителя президента в УрФО. С середины 1990-х и до середину нулевых аналогичные мероприятия могла проводить экономическая ассоциация «Большой Урал», но сейчас она нежизнеспособна.

Все эти масштабные и крайне трудозатратные действия, уверены в кабмине, демонстрируют попытку Алексея Орлова увеличить аппаратный вес. «Орлов отвечает за исправную работу правительства, но для правильного образа хозяйственника ему не хватает внешнего подтверждения своих полномочий и компетенций. Он может стать условным премьером в новой конфигурации, но об этом должно говорить что-то, помимо планерок и летучек в профильных ведомствах», — объясняет знакомый министр. Он уверен, что это было бы хорошим сигналом не только во внешний мир, но и в аппаратный.

«В ураганы [прокатившиеся по области в прошедшие выходные и унесшие жизнь человека] ни Орлова, ни [вице-губернатора Азата] Салихова вообще не было видно и слышно — главы не знали, кому им по общим вопросам звонить или писать», — уточняет высокопоставленный член кабмина.

Усиливаются слухи и о грядущем изменении команды Алексея Орлова, которую может покинуть считающийся доверенным лицом первого вице-губернатора глава мининвестразвития Дмитрий Нисковских, — утверждается, что его рассматривают на должность мэра Сысерти.

«ТОП-клуб» в эту среду первый из трех, которые уже запланированы подопечными Алексея Орлова. Еще два планируется посвятить году экологии в России и инвестиционной привлекательности Свердловской области. Эти дискуссии также планируется сделать окружными, привлекая на них представителей власти и деловых кругов других регионов.

Сам Алексей Валерьевич, впрочем, свою внезапную активность объясняет лишь заботой о курируемых сферах. «Совершенствование механизмов государственной поддержки — задача номер один, — объяснил первый вице-губернатор журналисту „URA.RU“. — Учитывая, что внимание к сельскому хозяйству всегда повышенное, мы хотим выработать консолидированную позицию по заявленной теме, поэтому и собираем мероприятие в расширенном составе. Мы работаем на результат, по итогу появится документ, который будет передан в федеральное правительство. Это поэтапная работа, мы обсуждаем региональные инициативы и с сельхозтоваропроизводителями, и с депутатами Государственной Думы, которые поддержат нас уже на федеральном уровне».