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12:30  07 июня 2017 0

Пермяки не смогут летать в Нижний Новгород и Киров

Аэропорт Большое Савино. Пермь, аэропорт большое савино
Прямые перелеты отменены с 5 июняФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители Перми лишились возможности улететь в Нижний Новгород и Киров. Прямые перелеты отменены с 5 июня, сообщает на сайте авиаперевозчика — компании DEXTER.

Действующим законодательством предусматривается, что пассажиры, ранее купившие билеты на эти направления, получат компенсацию, сообщает портал PROperm.ru.

Ранее стало известно, что пермяки этим летом не смогут улететь в Черногорию. Прямой чартер до Подгорицы был отменен из-за низкого спроса и в связи с «неблагоприятной обстановкой» в Черногории, которая только что вступила в НАТО.

Наталья Володина
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