Черногория стала членом НАТО

22:33 05 июня 2017 0

Черногория официально признана членом Североатлантического альянса Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Черногория официально стала членом НАТО. Торжественная церемония посвящения страны в Североатлантический альянс состоялась в Вашингтоне в понедельник, 5 июня, пишет информагентство Nation News.

По данным издания, за членство в военном объединении проголосовало большинство депутатов, а вот оппозиция, которая ранее активно выступала против вступления в НАТО, участие в голосовании не принимала.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал это событие историческим моментом для страны.