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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
15:56  07 июня 2017 0

Уральцы в ярости: ошибка мэрии привела к убийству котов и собак. Глава защищается своим ретривером

Верный пес защищает репутацию хозяинаФото: Pixabay

Жители станции Таватуй в ярости из-за гибели своих кошек и собак. После приезда по просьбе администрации службы по отлову животных, у людей стали умирать домашние питомцы.

«Наш глава решил вызвать отлов бездомных собак. Они решили не заморачиваться, разбросали отравленную еду на дороге. У половины населения погибли взрослые собаки, щенки, кошки. Пытались отпаивать молоком, водкой — без толку. Животные начинали биться в конвульсиях, таких сильных, что собак держало по четыре человека. Зачем все это?», — рассказала «URA.RU» местная жительница Надежда Романова.

Управляющий сельскими населёнными пунктами Олег Сидоров в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что подобной историей его пытаются очернить.

«Служба по отлову такими делами не занимается. А говорится это, чтобы меня очернить. Если у жителей есть ко мне претензии, то я они могут прийти ко мне на прием каждую среду. Если же они думают, что это присланные мною догхантеры травят собак, то люди вправе обратиться в полицию, там установят виновных. Но я к убийствам собак не имею никакого отношения. У меня у самого золотистый ретривер, чемпион России», — отметил Сидоров.

Местные жители намерены обратиться в прокуратуру.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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