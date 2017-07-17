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18:53  17 июля 2017 0

Власти Югры выпустят свой аналог игры «Монополия»

Закрытие галереи уличного искусства
Игра должна быть развлекательной и интереснойФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Югры создают настольную игру по мотивам истории региона. Об этом 17 июля в понедельник «URA.RU» рассказала директор учреждения Открытый регион — Оксана Макеева

По словам собеседницы, разработкой игры занимаются школьники из 7 муниципалитетов и главная задача стоит — создать веселую и познавательную настольную игру, для взрослых и детей, на тему югорской истории. «Речь идет о создании настольной игры „Многовековая Югра“. Мы разрабатываем ее совместно с издательским домом „Новости Югры“. Сейчас определяем содержание. Задействованы старшеклассники из 7 муниципалитетов: Ханты-Мансийск, Урай, Салым, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Лянтор», — Оксана Макеева, директор центра «Открытый регион».

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Напомним, что власти региона в рамках простветительской программы- «Югра многовековая», уже занимаются освещением исторического наследия региона, пытаясь показать жителям исторические истоки Югры. В департаменте образования разрабатывают соответствующие книги и учебники. Также по всей территории округа проводятся археологические раскопки.

Игорь Волосин
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