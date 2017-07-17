Власти Югры создают настольную игру по мотивам истории региона. Об этом 17 июля в понедельник «URA.RU» рассказала директор учреждения Открытый регион — Оксана Макеева
По словам собеседницы, разработкой игры занимаются школьники из 7 муниципалитетов и главная задача стоит — создать веселую и познавательную настольную игру, для взрослых и детей, на тему югорской истории. «Речь идет о создании настольной игры „Многовековая Югра“. Мы разрабатываем ее совместно с издательским домом „Новости Югры“. Сейчас определяем содержание. Задействованы старшеклассники из 7 муниципалитетов: Ханты-Мансийск, Урай, Салым, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Лянтор», — Оксана Макеева, директор центра «Открытый регион».
Напомним, что власти региона в рамках простветительской программы- «Югра многовековая», уже занимаются освещением исторического наследия региона, пытаясь показать жителям исторические истоки Югры. В департаменте образования разрабатывают соответствующие книги и учебники. Также по всей территории округа проводятся археологические раскопки.