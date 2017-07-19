15:41 19 июля 2017 0

Депутат Госдумы считает показательным процесс по делу Цыбко (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Александр Сидякин направил официальный запрос на имя прокурора Челябинской области Александра Кондратьева с требованием раскрыть, какой сотрудник надзорного ведомства поручил управлению ФСБ слежку и другие оперативно-розыскные мероприятия в отношении экс-сенатора Константина Цыбко и его семьи во время суда и как наказан этот силовик. Такие поручения запрещены Уголовно-процессуальным кодексом, так как нарушают равенство сторон и ставят под сомнение легитимность процесса, сообщил автор обращения корреспонденту «URA.RU».

Нарушения вскрылись во время судебного разбирательства по делу бывшего сенатора в апреле, когда гособвинитель Галина Чеблакова ходатайствовала о приобщении к делу нескольких справок регионального управления ФСБ. В этих документах говорилось, что чекисты по поручению прокуратуры прямо во время судебного разбирательства провели оперативно-розыскные мероприятия в отношении Константина Цыбко и членов его семьи, причем по событиям 2011 года. Суд приобщила лишь одну справку, подписанную бывшим первым замглавы УФСБ по региону Дмитрием Пермяковым, отметив, что даст ей оценку в совещательной комнате при вынесении вердикта. И отказалась приобщать еще семь справок за подписью экс-начальника 1-го отделения отдела экономической безопасности УФСБ Олега Кузьмина, так как он на момент их подписания уже не работал в этой структуре.

Александр Сидякин подчеркивает, что во время судебного разбирательства прокуратуре запрещено заказывать оперативно-розыскные мероприятия в ФСБ. Можно только напрямую слать запросы в налоговую, авиакомпанию или гостиницу.

Константин Цыбко объяснил, зачем в суд пытались представить такие справки. «Дело в том, что версия обвинения разбита нашими доказательствами: справками из налоговой, выписками из гостиниц, штампами о пересечении границы в паспорте, данными геолокации. Поэтому гособвинению нужно было хоть что-то, что могло сыграть в пользу их лживой версии. Вот они и пошли ва-банк, надеялись приобщить справки ФСБ, где просто повторяется версия гособвинения и не указывается, какие ОРМ проводились. Видимо, поэтому прокурор Чеблакова отказалась показывать поручения для ФСБ, понимала, что это незаконно», — объясняет бывший сенатор.

Бывший член Совета федерации подчеркивает, что отдельные справки станут поводом для судебных разбирательств. Например, в одном из документов говорится, что у его матери Нины Гирко практически нет доходов, а сама она является учредителем нескольких фирм. Хотя женщина представила в суд документы из налоговой инспекции, где указаны ее высокий заработок от деятельности на инвестиционном рынке через управляющую компанию. Но она никогда не возглавляла приписываемые ей фирмы. Нина Гирко намерена подать иск на подписавшего несоответствующую действительности справку бывшего первого замглавы УФСБ по региону Дмитрия Пермякова.

В документах, которые пыталось представить в суд гособвинение, также говорится о слежке за родителями Константина Цыбко и его сестрой. Хотя запрещено следить за людьми, которые не являются фигурантами дел или доследственных проверок. Это нарушение экс-сенатор также обещает не оставить без юридических последствий.

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Что касается запроса депутата Александра Сидякина, то он уже второй раз просит прокурора Челябинской области Александра Кондратьева объяснить нарушения в материалах дела Константина Цыбко. В декабре прошлого года парламентарий указывал на наличие двойных протоколов допроса одного и того же свидетеля, на которых указаны одинаковые дата и время, но с «кардинально различающимся содержанием показаний». В деле есть протоколы с разными датами допроса свидетелей, но с абсолютно идентичным содержанием, включая знаки препинания и опечатки.

Тогда депутату зампрокурора области Евгений Саломатов ответил, что переслал запрос следователю. Сидякин пожаловался Юрию Чайке на этот «футбол». Замгенпрокурора Леонид Коржинек уверил, что обращение направлено прокурору Челябинской области для проведения проверки и наказания виновных. О ее результатах пока ничего не известно. Но после этого Саломатов лично приехал в Озерск и выступил на прениях в суде по делу Цыбко.

«На суде мы спрашивали, почему Саломатов вдруг решил приехать, не из личной ли мести из-за взыскания, выговора или другого наказания за некорректный ответ депутату. Тот ответил, что ничего не нарушал, а Коржинек выразил свою личную точку зрения. Нас это очень удивило. Александр Сидякин возмущен многочисленными нарушениями со стороны прокуратуры и правоохранительных органов в Челябинской области. Он борется с системой правового беспредела. И если опять получит отписку, как в случае с Саломатовым, то я думаю, будет обращаться уже к генпрокурору РФ», — резюмировал Константин Цыбко.