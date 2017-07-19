Челябинский госуниверситет покупает внедорожник за 3,5 млн рублей, чтобы ездить по филиалам, включая Сочи и Крым. Как сообщила «URA.RU» начальник управления по связям с общественностью вуза Анастасия Гусенкова, вместительность — принципиальный критерий будущего авто.
«Планируется приобрести семиместный автомобиль, чтобы иметь возможность организовать коллективную командировку профессорско-преподавательского состава… На этой машине придется преодолевать большие расстояния по дорогам различного качества. Автомобиль планируется приобрести для нужд Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ. Это самое крупное подразделение университета с представительствами в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях, инновационно-технологические центры ЧелГУ в Кургане, Уфе, Сочи и Крыму. Транспорт, который находится сегодня в распоряжении сотрудников института, изношен и не может обеспечить их безопасное передвижение во время длительных рабочих поездок», — объяснила нашему изданию сотрудница университета.
Для длительных поездок обычно выбирают микроавтобус, однако в ЧелГУ стоят на своем: преподаватели будут ездить на внедорожнике по всей России.
Между тем проект «За честные закупки» Общероссийского народного фронта назвал такую закупку ЧелГУ «сомнительной», посчитав дорогой джип предметом роскоши. По этому поводу проводится проверка. Судя по техническим характеристикам, тендер проводится под Ford Explorer или очень схожий с ним автомобиль в максимальной комплектации. Он оснащен турбонаддувным 3,5-литровым 6-цилиндровым 340-сильным двигателем. Салон выполнен в коже, имеются также камера заднего вида с омывателем, передние и задние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль и трехзонный климат-контроль, датчики дождя и света. Аукцион пройдет 24 июля.