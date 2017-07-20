В Челябинске на этой неделе жителей города напугал молодой человек, который в состоянии наркотического опьянения гулял по улицам и портил чужое имущество.
Сначала дебошир влез на карниз второго этажа одного из зданий и разбил четыре окна, после чего накинулся на припаркованные рядом автомобили, нарушая закон в обнаженном виде.
Возмутителя спокойствия удалось поймать лишь ближе к утру, так как раньше никто не додумался вызвать полицию, сообщает паблик «Новости Магнитогорска».
Ранее «URA.RU» писало о том, что в Нефтеюганске обнаженная женщина бегала по центру города, распилив себе промежность ножовкой. Неадекватная дама также находилась в состоянии наркотического опьянения.
Видео: группа «ВКонтакте» «Инцидент Миасс»