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Главные новости Челябинской области
17:13  20 июля 2017 0

В Челябинске полиция скрутила голого «Александра Македонского». ФОТО, ВИДЕО

Наркоман без одежды всю ночь веселил жителей домаФОТО: скрин с видео

В Челябинске на этой неделе жителей города напугал молодой человек, который в состоянии наркотического опьянения гулял по улицам и портил чужое имущество.

Сначала дебошир влез на карниз второго этажа одного из зданий и разбил четыре окна, после чего накинулся на припаркованные рядом автомобили, нарушая закон в обнаженном виде.

Возмутителя спокойствия удалось поймать лишь ближе к утру, так как раньше никто не додумался вызвать полицию, сообщает паблик «Новости Магнитогорска».

Ранее «URA.RU» писало о том, что в Нефтеюганске обнаженная женщина бегала по центру города, распилив себе промежность ножовкой. Неадекватная дама также находилась в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину забрали в полицию только утром
ФОТО: паблик «Новости Магнитогорска»

Видео: группа «ВКонтакте» «Инцидент Миасс»

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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