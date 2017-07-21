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Главные новости Свердловской области
12:56  21 июля 2017 0

В Екатеринбурге налетчик ограбил «АК Барс» банк на 3,5 млн рублей

Банки. Екатеринбург, ак барс банк
Преступник вошел в офис утром с сотрудниками в момент его открытияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Преступник проник в банк во время открытия учреждения вместе с сотрудниками. Добычей грабителя стали 3.5 млн рублей.

В Екатеринбурге на улице Уральской, 65 ограблено отделение банка «АК Барс». Как сообщают в Сети очевидцы, в 8.45 утра двери кредитного учреждения открылись и в него вошли сотрудники. Вместе с ними в банк проник и мужчина под видом клиента. Под угрозой оружия он забрал деньги и ушел. При налете никто не пострадал. По предварительным данным, преступник унес 3,5 миллиона рублей.

«Сообщение о нападение на банк поступило в отдел полиции № 3. На месте происшествия работает оперативная группа», — прокомментировал «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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