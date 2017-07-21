В Екатеринбурге налетчик ограбил «АК Барс» банк на 3,5 млн рублей

Преступник проник в банк во время открытия учреждения вместе с сотрудниками. Добычей грабителя стали 3.5 млн рублей.
В Екатеринбурге на улице Уральской, 65 ограблено отделение банка «АК Барс». Как сообщают в Сети очевидцы, в 8.45 утра двери кредитного учреждения открылись и в него вошли сотрудники. Вместе с ними в банк проник и мужчина под видом клиента. Под угрозой оружия он забрал деньги и ушел. При налете никто не пострадал. По предварительным данным, преступник унес 3,5 миллиона рублей.
«Сообщение о нападение на банк поступило в отдел полиции № 3. На месте происшествия работает оперативная группа», — прокомментировал «URA.RU» Евгений Крюков, сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.