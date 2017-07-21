16:26 21 июля 2017 2

Власти Югры борются с ежегодным бичом региона - лесными пожарами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре начались лесные пожары. По состоянию на вторую половину дня пятницы, 21 июля, в регионе действуют 12 очагов, огонь поразил свыше 98 гектаров леса. Об этом сообщил «URA.RU» первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Евгений Платонов.

«Из них — 11 пожаров находятся в стадии активного горения, 3 — локализованы. Для сравнения: на это же время в 2012 году были зарегистрированы 35 пожаров, в 2013 — 16. Это штатная ситуация таежного региона. Например, в Березовском и Белоярском районах уже больше месяца не было осадков», — комментирует Платонов.

Собеседник агентства уточнил, что очаги действуют на территориях Советского, Октябрьского, Березовского и Белоярского районов ХМАО. Ситуация находится под контролем ответственных служб, в тушении пожаров задействованы профессиональные отряды в количества 129 человек, отметил он.

Наиболее сильно от лесного огня Югра пострадала в 2012 году. Тогда пожары уничтожили свыше 120 тысяч гектаров леса (это как половина Люксембурга), а города региона окутал удушливый смог. Люди были вынуждены запасаться средствами индивидуальной защиты от угарного газа. Югорчан, страдающих болезнями сердца и органов дыхания, пришлось госпитализировать.