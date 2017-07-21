{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Югры
16:26  21 июля 2017 2

В Югру вернулись масштабные лесные пожары. Власти ждут осадков

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Власти Югры борются с ежегодным бичом региона - лесными пожарамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре начались лесные пожары. По состоянию на вторую половину дня пятницы, 21 июля, в регионе действуют 12 очагов, огонь поразил свыше 98 гектаров леса. Об этом сообщил «URA.RU» первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Евгений Платонов.

«Из них — 11 пожаров находятся в стадии активного горения, 3 — локализованы. Для сравнения: на это же время в 2012 году были зарегистрированы 35 пожаров, в 2013 — 16. Это штатная ситуация таежного региона. Например, в Березовском и Белоярском районах уже больше месяца не было осадков», — комментирует Платонов.

Собеседник агентства уточнил, что очаги действуют на территориях Советского, Октябрьского, Березовского и Белоярского районов ХМАО. Ситуация находится под контролем ответственных служб, в тушении пожаров задействованы профессиональные отряды в количества 129 человек, отметил он.

Наиболее сильно от лесного огня Югра пострадала в 2012 году. Тогда пожары уничтожили свыше 120 тысяч гектаров леса (это как половина Люксембурга), а города региона окутал удушливый смог. Люди были вынуждены запасаться средствами индивидуальной защиты от угарного газа. Югорчан, страдающих болезнями сердца и органов дыхания, пришлось госпитализировать.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров