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24 июля 2017
23 июля 2017
08:15  24 июля 2017 0

Три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском Кольцово

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолеты отправили на дозаправку в ЧелябинскФото: Pixabay

В аэропорту Кольцово утром, 24 июля, не смогли приземлиться три самолета из-за тумана. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе уральского авиаузла.

Речь идет о рейсах U6-271 Москва-Екатеринбург («Уральские авиалинии»), U6-386 Петропавловск-Камчатский-Владивосток-Иркутск («Уральские авиалинии») и FV-6401 Санкт-Петербург-Екатеринбург («Россия»). Лайнеры пролетели мимо Екатеринбурга и отправились в Челябинск на дозаправку.

«Самолету уже возвращаются и вернулись в Екатеринбург», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Кольцово не смог подняться в небо лайнер авиакомпании Onur Air, летящий с уральскими туристами в Турцию. Во время движения по взлетной полосе в кабине пилота сработал индикатор о неисправности судна и было решено прекратить взлет.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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