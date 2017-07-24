Три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском Кольцово

08:15 24 июля 2017 0

Самолеты отправили на дозаправку в Челябинск Фото: Pixabay

В аэропорту Кольцово утром, 24 июля, не смогли приземлиться три самолета из-за тумана. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе уральского авиаузла.

Речь идет о рейсах U6-271 Москва-Екатеринбург («Уральские авиалинии»), U6-386 Петропавловск-Камчатский-Владивосток-Иркутск («Уральские авиалинии») и FV-6401 Санкт-Петербург-Екатеринбург («Россия»). Лайнеры пролетели мимо Екатеринбурга и отправились в Челябинск на дозаправку.

«Самолету уже возвращаются и вернулись в Екатеринбург», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Кольцово не смог подняться в небо лайнер авиакомпании Onur Air, летящий с уральскими туристами в Турцию. Во время движения по взлетной полосе в кабине пилота сработал индикатор о неисправности судна и было решено прекратить взлет.