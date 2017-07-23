07:27 23 июля 2017 0

Турецкий берег встретит уральцев чуть позже Фото: depositphotos.com

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за неисправности не смог вылететь самолет авиакомпании Onur Air, который должен был доставить уральцев в Турцию.

О неисправности экипажу воздушного судна стало известно уже во время движения по аэродрому перед вылетом, пояснили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Кольцово — сработал индикатор.

«Самолёт находится на месте стоянки и готовится к вылету техническими специалистами», — уточнили в воздушном порту. Согласно онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Турцию в 4.40 утра, на данный момент предполагается, что рейс отправится в Турцию в 9.00.