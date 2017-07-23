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23 июля 2017
22 июля 2017
07:27  23 июля 2017 0

В Екатеринбурге из-за неисправности не смог взлететь самолет до Турции

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Турецкий берег встретит уральцев чуть позжеФото: depositphotos.com

В екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за неисправности не смог вылететь самолет авиакомпании Onur Air, который должен был доставить уральцев в Турцию.

О неисправности экипажу воздушного судна стало известно уже во время движения по аэродрому перед вылетом, пояснили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Кольцово — сработал индикатор.

«Самолёт находится на месте стоянки и готовится к вылету техническими специалистами», — уточнили в воздушном порту. Согласно онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Турцию в 4.40 утра, на данный момент предполагается, что рейс отправится в Турцию в 9.00.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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