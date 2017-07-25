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25 июля 2017
12:50  25 июля 2017 4

Трехкратный чемпион мира, уральский хоккеист отстранен от Олимпиады

Кубок Гагарина. Чествование. Магнитогорск, зарипов данис
В анализах Зарипова нашли стимуляторы и диуретикиФото: Илья Московец © URA.RU

Уроженец Челябинска, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Данис Зарипов отстранен от участия в соревнованиях на два года за употребление допинга, сообщает RT.

Допинг-проба Зарипова показала препараты, относящиеся к диуретикам и стимуляторам. Контроль осуществлялся Международной федерацией хоккея и Всемирным антидопинговым агентством в сезоне 2016-2017 чемпионата КХЛ.

Дисквалификация продлится до 2019 года, что автоматически лишает спортсмена возможности выйти на олимпийский лед в южнокорейском Пхенчхане.

Последние четыре сезона уральский хоккеист провел в магнитогорском «Металлурге», где дважды становился победителем Кубка Гагарина. Зарипов входит в тройку самых результативных хоккеистов в истории КХЛ. Он уступает лишь Сергею Мозякину и Александру Радулову.

Семен Гринберг
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