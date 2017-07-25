Уроженец Челябинска, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Данис Зарипов отстранен от участия в соревнованиях на два года за употребление допинга, сообщает RT.
Допинг-проба Зарипова показала препараты, относящиеся к диуретикам и стимуляторам. Контроль осуществлялся Международной федерацией хоккея и Всемирным антидопинговым агентством в сезоне 2016-2017 чемпионата КХЛ.
Дисквалификация продлится до 2019 года, что автоматически лишает спортсмена возможности выйти на олимпийский лед в южнокорейском Пхенчхане.
Последние четыре сезона уральский хоккеист провел в магнитогорском «Металлурге», где дважды становился победителем Кубка Гагарина. Зарипов входит в тройку самых результативных хоккеистов в истории КХЛ. Он уступает лишь Сергею Мозякину и Александру Радулову.