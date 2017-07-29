Мужчину, спускавшегося без страховки с высотки на улице Мира, заметили в Перми. Экстремальный поступок горожанина, посчитавшего себя «человеком-пауком», одобрили не все.
Видео появилось в паблике «Пермь активная» во «ВКонтакте». Администратор ресурса уточняет, что мужчину на стене высотки заметили еще 27 июля. Он отважно спускался по перекладинам с 17-го этажа дома вниз. «Чудом не сорвался, но очень напугал всех, кто за этим наблюдал», — отмечается в комментариях под видео.
Далеко не все пермяки оценили сверхспособности горожанина. «Так-то умница! Но что бы было, если бы он сорвался?! Люди бы испытали шок!.. Ещё и с головой всё не очень видимо», — делятся комментариями от увиденного подписчики.