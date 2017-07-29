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29 июля 2017
14:19  29 июля 2017 0

Женщина сделала пластику лица, чтобы не платить огромный долг за кредит

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Китаянка легла под нож хирурга, чтобы не погашать кредитФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Китая сделал себе пластическую операцию, чтобы не платить долг по кредиту в 25 миллионов юаней — почти четыре миллиона долларов США. Полицейские, прибывшие задержать должницу, не поверили своим глазам: вместо пожилой дамы перед ними предстала женщина, которой на вид было не больше сорока.

На пластику 59-летняя Чжу Нацзюань из города Ухань пошла в связи с решением суда, который обязал ее выплатить долг по взятому кредиту, сообщает информагентство Nation News. Женщину задержали в тот момент, когда она пыталась по чужому удостоверению личности купить билеты на поезд в городе Шэньчжэнь на юге страны. При этом полицейские оказались в замешательстве: должница не была похожа сама на себя на фото. Правоохранители дали 59-летней Чжу Нацзюань «не больше сорока».

Как уточняет телеканал 360, власти города Ухань ведут серьезную борьбу с неплательщиками. Только в 2017 году за неоплату кредитов было задержано 186 человек.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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