Женщина сделала пластику лица, чтобы не платить огромный долг за кредит

Жительница Китая сделал себе пластическую операцию, чтобы не платить долг по кредиту в 25 миллионов юаней — почти четыре миллиона долларов США. Полицейские, прибывшие задержать должницу, не поверили своим глазам: вместо пожилой дамы перед ними предстала женщина, которой на вид было не больше сорока.
На пластику 59-летняя Чжу Нацзюань из города Ухань пошла в связи с решением суда, который обязал ее выплатить долг по взятому кредиту, сообщает информагентство Nation News. Женщину задержали в тот момент, когда она пыталась по чужому удостоверению личности купить билеты на поезд в городе Шэньчжэнь на юге страны. При этом полицейские оказались в замешательстве: должница не была похожа сама на себя на фото. Правоохранители дали 59-летней Чжу Нацзюань «не больше сорока».
Как уточняет телеканал 360, власти города Ухань ведут серьезную борьбу с неплательщиками. Только в 2017 году за неоплату кредитов было задержано 186 человек.