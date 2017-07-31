Николай Косарев продолжит свою работу в качестве сопредседателя ОНФ в Свердловской области даже в случае отставки с поста ректора Уральского государственного горного университета. Об этом заявила в публичном комментарии к статье «URA.RU» руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Жанна Рябцева.
Глава исполкома признала, что в последнее время деятельность Николая Косарева сопровождалась негативным информационным фоном. Она считает, что проблемы сопредседателя инициированы крупными промышленными холдингами: «Принципиальная позиция Николая Петровича в вопросах экологии и охраны природы, в целом активная деятельность в президентском движении порождала противоречия с некоторыми крупными промышленными структурами… Однако мы уверены, что этот шум не помешает Николаю Петровичу продолжить общественную деятельность и осуществить в Народном фронте еще немало проектов…».
Жанна Рябцева также заявила, что некие структуры хотят видеть на посту руководителя УГГУ лояльного человека. Председатель исполкома подчеркнула, что отношение ОНФ к Косареву остается прежним. С центральным исполкомом ОНФ согласован вопрос о продолжении его деятельности в качестве сопредседателя.
Как ранее сообщало «URA.RU», по итогам проведенной в вузе проверки прокуратура возбудила два безфигуратных дела по ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ — «покушение на мошенничество», а также по ч. 1 статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата чужого имущества». Николай Косарев написал заявление об отставке. Его сменщиком на посту ректора станет первый заместитель директора Технического университета УГМК Алексей Душин.