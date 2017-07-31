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Главные новости Свердловской области
20:45  31 июля 2017 0

ОНФ назвал новую версию отставки своего уральского сопредседателя: он поссорился с крупными ФПГ

Николай Косарев, интервью. Екатеринбург, косарев николай
Косарев не давал ФПГ портить экологиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Николай Косарев продолжит свою работу в качестве сопредседателя ОНФ в Свердловской области даже в случае отставки с поста ректора Уральского государственного горного университета. Об этом заявила в публичном комментарии к статье «URA.RU» руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Жанна Рябцева.

Глава исполкома признала, что в последнее время деятельность Николая Косарева сопровождалась негативным информационным фоном. Она считает, что проблемы сопредседателя инициированы крупными промышленными холдингами: «Принципиальная позиция Николая Петровича в вопросах экологии и охраны природы, в целом активная деятельность в президентском движении порождала противоречия с некоторыми крупными промышленными структурами… Однако мы уверены, что этот шум не помешает Николаю Петровичу продолжить общественную деятельность и осуществить в Народном фронте еще немало проектов…».

Жанна Рябцева также заявила, что некие структуры хотят видеть на посту руководителя УГГУ лояльного человека. Председатель исполкома подчеркнула, что отношение ОНФ к Косареву остается прежним. С центральным исполкомом ОНФ согласован вопрос о продолжении его деятельности в качестве сопредседателя.

Как ранее сообщало «URA.RU», по итогам проведенной в вузе проверки прокуратура возбудила два безфигуратных дела по ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ — «покушение на мошенничество», а также по ч. 1 статьи 160 УК РФ «присвоение или растрата чужого имущества». Николай Косарев написал заявление об отставке. Его сменщиком на посту ректора станет первый заместитель директора Технического университета УГМК Алексей Душин.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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