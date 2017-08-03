Композитор и музыкант Юрий Лоза оказался крайне недоволен высказыванием эпатажного рокера Мэрилина Мэнсона о России на концерте в Киеве. Лоза призвал власти перестать приглашать в страну с концертами «негодяев и всякое отребье».
По словам Лозы, перед тем, как пригласить зарубежных артистов с концертами в Россию, их надо тщательно проверить. «Может, он [Мэнсон] уже сто раз обозвал русских говнюками. А мы все растопырились и зовем их. Зачем сюда тащить негодяев и всякое отребье. Своих артистов навалом», — цитирует Лозу «Комсомольская правда».
Композитор добавил, что пора разрушить миф о толерантности русской публики. «Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можгу в морду дать!» — заявил артист.
Отметим, Мэрилин Мэнсон во время концерта в Киеве заявил, что украинцы «заставили Москву визжать как сучку». Перед этим рокер выступал в московском клубе и не позволял себе никаких политических высказываний.