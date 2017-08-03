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03 августа 2017
16:08  03 августа 2017 0

«Вы заставили Москву визжать!» Рокер Мэрилин Мэнсон выступил с политическим заявлением на Украине. ВИДЕО

Мэрилин Мэнсон своим высказыванием оскорбил россиянФото: Википедия

Во время концерта в Киеве эпатажный музыкант Мэрилин Мэнсон сделал политическое заявление со сцены, которое касается отношений между Россией и Украиной.

«Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку!», — заявил Мэнсон украинским поклонникам. Отметим, перед тем как выступить в Киеве, Мэрилин Мэнсон в рамках своего мирового турне дал концерт в московском клубе Stadium Live, где не позволил себе никаких высказываний на тему политики. Видео признания артиста выложила в Instagram украинский фотограф Марина Устабаши, сопроводив картинку короткой фразой: «Была только одна из двух любимых его песен».

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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