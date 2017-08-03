Во время концерта в Киеве эпатажный музыкант Мэрилин Мэнсон сделал политическое заявление со сцены, которое касается отношений между Россией и Украиной.
«Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку!», — заявил Мэнсон украинским поклонникам. Отметим, перед тем как выступить в Киеве, Мэрилин Мэнсон в рамках своего мирового турне дал концерт в московском клубе Stadium Live, где не позволил себе никаких высказываний на тему политики. Видео признания артиста выложила в Instagram украинский фотограф Марина Устабаши, сопроводив картинку короткой фразой: «Была только одна из двух любимых его песен».