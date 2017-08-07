Ученые выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле- космический смог (туман) мог занести на планету органические организмы. Такую теорию выдвинули сотрудники Стэнфордского университета.
Специалисты считают, что жизнь на нашей планете могла сформироваться благодаря космическому смогу, о чем свидетельствуют найденные учеными органические молекулы, образованные в период формирования Солнечной системы. Не исключено, что эти молекулы были доставлены на нашу планету на метеоритах, в результате чего развились первые примитивные организмы. Ученым, открывшим в метеоритах органические вещества, стал химик Ричард Зар из Стэнфордского университета, уточняет «Федеральное агентство новостей».