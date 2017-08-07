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07 августа 2017
06 августа 2017
10:56  07 августа 2017 0

Ученые назвали новую теорию появления жизни на Земле

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, астрономия, планеты, галактика
"Вселенский смог" занес живые молекулы на нашу планету, утверждают ученыеФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле- космический смог (туман) мог занести на планету органические организмы. Такую теорию выдвинули сотрудники Стэнфордского университета.

Специалисты считают, что жизнь на нашей планете могла сформироваться благодаря космическому смогу, о чем свидетельствуют найденные учеными органические молекулы, образованные в период формирования Солнечной системы. Не исключено, что эти молекулы были доставлены на нашу планету на метеоритах, в результате чего развились первые примитивные организмы. Ученым, открывшим в метеоритах органические вещества, стал химик Ричард Зар из Стэнфордского университета, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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