Цивилизация Югры существовала во времена древних греков и шумеров

В Югре нашли доказательства существования цивилизации на территории округа еще в V тысячелетии до нашей эры. Раскопки проводятся возле города Покачи, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.
Возле Покачей сейчас ведет работы уральская археологическая экспедиция. Ученые обнаружили здесь следы жизни людей приблизительно с V тысячелетия до нашей эры — остатки и фрагменты жилых, хозяйственных, производственных, погребальных, ритуальных сооружений. Археологи уже нашли селища, десятки городищ, могильники, ловчие ямы. Часть объектов появилась здесь еще в Каменном веке.
Все найденные предметы быта, фрагменты керамических сосудов и другие свидетельства многовековой истории Югры передаются в государственный музей Ханты-Мансийска, отмечает пресс-служба администрации Покачей.
Как сообщало «URA.RU», ранее югорские археологи занялись поисками вещественных доказательств того, что именно современная Югра упоминается в Новгородской летописи — древнейшем историческом памятнике русского государства (1016 год н. э.). Археологические раскопки проводятся рядом с Ханты-Мансийском, а их результаты станут важной составной частью проекта «Югра многовековая», в рамках которого ученые напишут девять томов новой истории ХМАО, а также выпустят школьный учебник.