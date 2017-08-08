Информатора по делу Магнитского могли отравить в Париже

10:00 08 августа 2017 0

Он ужинал в ресторане за несколько дней до своей смерти Фото: Алена Полозова © URA.RU

Российский бизнесмен Александр Перепеличный, которого называют информатором по громкому делу Магнитского, мог быть отравлен во время ужина в парижском ресторане за несколько дней до своей смерти в Лондоне в 2012 году.

Версия об отравлении рассматривается в качестве вероятной французской полицией. В 2015 году прокуратура Парижа начала предварительное расследование по делу об «убийстве в составе организованной группы» и «преступного сообщества», после чего французская полиция подключилась к делу, пишет «Росбалт».

Перепеличный скончался в Лондоне во время пробежки от сердечного приступа через два дня после посещения Парижа. Через два года, после проведения посмертных тестов, в теле бизнесмена обнаружили следы гельземиума, который является природным ядом.

Дело Перепеличного в 2017 году возобновили в Лондоне, также активизировались следователи и во Франции, которые намерены доказать, что бизнесмен был все-таки убит.