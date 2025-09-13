Кот устроил пожар в квартире в Петербурге. Фото

Кот поджег квартиру в Петербурге
Кот поджег квартиру в Петербурге

Кот стал причиной пожара в одной из квартир Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание произошло из-за того, что домашний питомец включил сенсорную плиту, случайно наступив на нее.

«Кот чуть не устроил трагедию. В Петербурге ночью загорелся пластиковый аэрогриль на кухне... Сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошелся по ней», — написали в telegram-канале МЧС. В результате происшествия повреждена часть кухни, пострадавших среди людей нет.

Ранее в Ейске Краснодарского края вспыхнул масштабный пожар в здании, где располагаются дельфинарий, крокодиловая ферма и другие объекты, передает 360.ru. Пламя распространилось практически на все строение, находящееся на улице Шмидта. Помимо дельфинария, в комплексе размещались «Крокодиловый каньон» с коллекцией экзотических рептилий, а также «Трогательный зоопарк».

