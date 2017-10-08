22:29 08 октября 2017 0

В Екатеринбурге пикетчиками заинтересовалась только охрана торгового центра Фото: "ВКонтакте"/ движение "Сорок Сороков"

Екатеринбург и Тюмень присоединились к акциям протеста против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Всего на митинги под девизом «#остановимМатильду» вышли верующие в 50 городах России, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе общественного движения «Сорок Сороков».

В Екатеринбурге в пикете приняли участи чуть больше десятка человек. Судя по фотоотчету в соцсети «ВКонтакте», акцию провели на улице Вайнера недалеко от «Пассажа». Участники в руках держали листовки с призывами к режиссеру скандальной картины: «Режиссер „Матильды“ — жулик! 45 млн долларов — его Матильда столько не стоит», «Режиссер Учитель, где деньги, которые вы украли с Матильды?», «Режиссер Учитель своей Матильдой расколол страну», «Режиссер Учитель своей Матильдой возродил большевицкую ложь на Россию и царя». На митинге выступил священник Алексей Новожилов, который заявил, что выступает против богомерзкого фильма «Матильда» и требует вернуть деньги, выделенные на этот проект.

1/6 Фото: «ВКонтакте», движение «Сорок Сороков»

В Москве в рамках акции ограничились лишь молебном в храме Воскресения Христова в Кадашах. В нем приняли участие около 200 верующих. Специально на мероприятие приехало «Смоленское родительское движение» в составе 30 человек. Как заявил координатор «Сорок Сороков» Андрей Кормухин, власти Москвы отказались предоставить место под акцию протеста против «Матильды». «Мэрия, несмотря на наши конституционные права, согласно 31 статьи Конституции, не согласовала нам митинг, хотя все условия подачи заявки были соблюдены, и мы просили совершенно любое место», — отметил Кормухин.

Всего акции протеста прошли в 50 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Омске, Кирове, Петропавловске-Камчатском и других городах. Как заявляют пикетчики, на создание фильма были потрачены в том числе и их деньги. «Сверхиезуитством выглядит то, что данная провокация устроена в том числе на деньги тех самых людей, чьи чувства этот кинопродукт оскорбляет, но при этом продавливается во многих властных структурах», — заявляют в общественной организации, подчеркивая, что «миллионам граждан нашей страны плюнули в душу».

Движение против показа фильма «Матильда» в кинотеатрах возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая считает, что кинолента искажает биографию последнего российского императора, причисленного к лику святых, а также оскорбляет память о нем. В воскресенье, 8 октября в Сети появилась петиция, призывающая канонизировать Наталью Поклонскую при жизни.