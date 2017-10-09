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09 октября 2017
08 октября 2017
09:22  09 октября 2017 0

Понять и лечить. Россиянин попал под суд за растление 23 детей

Клипарт. Насилие , страх, жертва, боль, насилие, женщина
За полгода жертвами извращенца стали более двух десятков несовершеннолетнихФото: depositphotos.com © URA.RU

Уголовное дело 26-летнего жителя Красноярска, обвиняемого в растлении более двух десятков детей и подростков, завершено. Материалы направлены в суд для применения мер медицинского характера, сообщили «URA.RU» в СКР по Красноярскому краю.

По версии следствия, мужчина для соответствующих действий использовал свою страницу «ВКонтакте». С марта по сентябрь 2015 года путем электронной переписки посредством личных сообщений совершил действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших и развратные действия без применения насилия в отношении 23 малолетних и несовершеннолетних девочек и мальчиков, проживающих в различных районах Красноярского края и регионах России.

Помимо виртуального разврата, с двумя девочками из Красноярска он встретился «вживую», применив к одной из них насилие.

Алексей Шумов
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