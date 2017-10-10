16:47 10 октября 2017 0

Челябинская и китайская стороны по-разному понимают стиль кэжуал Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская делегация во главе с губернатором Борисом Дубровским во время рабочего визита в Китай удивила стилем одежды на встрече с представителями местной корпорации инжиниринга CAMC. Глава региона, его заместитель Руслан Гаттаров, а также министры экономического развития и сельского хозяйства Сергей Смольников и Сергей Сушков пришли в джинсах, футболках и рубашках-поло, тогда как хозяева появились на встрече в костюмах, передает корреспондент «URA.RU».

Челябинцы начали обсуждать причины этого инцидента в соцсетях. Большинство отнеслось к фотографиям с мероприятия с юмором. Корреспондентам «URA.RU» удалось связаться с членами делегации и выяснить причину столь неофициального стиля.

«Мы заранее договорились, что обе стороны придут на встречу в стиле casual [свободная одежда]. Почему-то китайская делегация восприняла свободный стиль по-своему. Насколько помню, у одного из них не было галстука. Видимо, такой менталитет или проблема перевода», — сказал участник встречи.

«Нас вдохновляет ваш деловой стиль работы», — отметила председатель совета директоров корпорации CAMC (China CAMC Engeneering Co., Ltd.) Ло Янь, глядя на челябинскую делегацию.

1/5 Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский пригласил китайскую сторону рассмотреть возможность разработки месторождений глины и известняка на Южном Урале. «У нас есть проекты, которые требуют глубинной проработки, и мы готовы эти переговоры вести. И есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро. Мы приглашаем корпорацию CAMC к сотрудничеству», — заявил Борис Дубровский. По его мнению, есть перспективы сотрудничества обеих сторон в вопросах строительства инфраструктурных объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, реализации проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург», а также ликвидации накопленного экологического ущерба: технологических отходов, шлаковых отвалов, вскрышных пород.

Челябинская делегация также посетила самый крупный в Гуанчжоу вокзал с пассажиропотоком в 200 тыс. человек в сутки и познакомилась с принципами работы этой транспортной системы. Борису Дубровскому представили гендиректора евразийкого департамента отдела по международному бизнесу ОАО «Китайские железные дороги» Лян Эньгуана, который в настоящий момент возглавил российский филиал компании. Летом, напомним, стороны подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проекта скоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» в части выбора подвижного состава, оборудования и компонентов инфраструктуры, разработки технико-экономического обоснования и прочее. Китайская сторона готова выступить подрядчиком, а после подробной оценки проекта — и в качестве инвестора. В октябре запланирована рабочая встреча технических команд.