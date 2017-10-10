АО «Горэлектросеть» получило главный документ, подтверждающий готовность энергосистемы к отопительному периоду 2017—2018 годов.
Готовность компании к зимнему сезону подтвердили члены комиссии, отметив своевременность и эффективность всех выполненных работ. Проверку проводили специалисты департаментов ЖКХ, муниципальной собственности и земельных ресурсов городской администрации, территориального подразделения Ростехнадзора, а также представители ресурсоснабжающих организаций города.
«30 сентября подписан паспорт готовности предприятия к зиме. В период подготовки к сезону низких температур освоено 94,5 миллиона рублей. Завершен капремонт всех запланированных объектов, выполнены необходимые организационные мероприятия, подготовлен персонал выездных бригад, проведены противоаварийные тренировки», — сообщил директор технический АО «Горэлектросеть» Виктор Палагин.
В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017—2018 годов энергетиками проведено техническое освидетельствование электрооборудования 42 объектов, закончен капитальный ремонт 16 трансформаторных подстанций и 17 км воздушных линий электропередачи. Выполнена реконструкция двух подстанций 35 кВ, проведена перекладка кабельных линий общей протяжённостью 3,7 км, выполнена реконструкция 3,1 км воздушных линий электропередачи.