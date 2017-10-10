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10 октября 2017
09 октября 2017
12:58  10 октября 2017 2

В свердловской психбольнице «сокращают» две сотни пациентов. «Всех на улицу!»

Психоневрологическая областная больница №5. Магнитогорск, больница, псих, палата №6, дурдом, шизофрения
Больных переводят из закрытого корпуса в другие здания и даже за пределы ЕкатеринбургаФото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской областной психиатрической больнице в Екатеринбурге полностью закрывают один из корпусов, в котором лечится около 200 больных с острыми психиатрическими заболеваниями. Анонимные источники говорят, что сотрудников медучреждения, оставшихся без работы, уволят.

«В областной психбольнице, что на Сибирском тракте, грядут сокращения. По слухам, четыре отделения совсем сократят. Работников всех на улицу!» — прислал аноним письмо на почту редакции.

Главный врач медучреждения Олег Сердюк рассказал «URA.RU», что на самом деле будет сокращено три психиатрических отделения. Дело в том, что на Сибирском тракте закрывается корпус №3. В здании 1937 года постройки стало опасно находится.

«Весной мы обнаружили разрушения в нескольких местах здания. Решили, что не можем не обращать на это внимание, и заказали экспертизу. В сентябре получили заключение, что эксплуатировать корпус дальше нельзя», — сказал агентству Сердюк.

Около 200 больных с острыми психиатрическими заболеваниями сейчас переводятся в другие корпуса, часть — в филиалы за пределы Екатеринбурга. Судьба почти 100 сотрудников еще не решена. «Пока ни о каких увольнениях речь не идет, сотрудники продолжают работать на своих местах. Но я не готов гарантировать, что изменений в коллективе не будет. С этим мы окончательно определимся, когда закончим перераспределение пациентов, примерно через две недели», — заметил Сердюк.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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