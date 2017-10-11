10:02 11 октября 2017 0

Родители детей беспробудно пили все время Фото: из личного архива семьи Бухнер

Свердловчане Ольга и Павел Филипских, а также Наталья и Дмитрий Бухнер два года назад взявшие под опеку детей из неблагополучной семьи украинских беженцев, приехали на программу «Мужское и женское», чтобы доказать свое право на воспитание малышей. Недавно суд постановил, что дети должны жить со своими кровными родителями.

Дашу и Богдана забрали из семьи два года назад, их родители- Ольга Малюга и Максим Старков- буквально спивались в уральском городке Краснотурьинск, детей передали в приемные семьи на воспитание. Несколько месяцев назад биологические родители обратились в суд с требованием вернуть детей. Они утверждают, что встали на путь исправления, и готовы бороться за малышей всеми возможными методами.

«Они даже не поняли, что у них изъяли детей», — заявил в эфире программы, вышедшей в эфир 10 октября Павел Филипских. Он описывает, что супруги, приехавшие на Урал с Донбасса беспробудно пили, дети ходили по квартире голые и голодные, в квартире был такой бардак. «У них была драка, вахтер общежития вызвал полицию. Муж начал кидаться на полицию с ножом. Тогда опека забрала у них девочку», — рассказали супруги.

Биологическая мать детей Ольга Малюга уверяет, что «она взялась за голову» и если надо, то ради своих детей «горы свернет». «Ради детей, даже если мне захочется, я никогда в жизни не возьму в рот ни капли спиртного», — заявляет их отец Максим Старков. «Мы вместе с женой ляжем костьми, но всем необходимым детей обеспечим. Мы можем их воспитать сами, и не надо нам никаких пособий».

В ходе программы выяснилось, что Ольга Малюга на Украине уже была лишена родительстких прав в отношении двоих старших детей, а ее супруг Максим Старков 15 лет отбывал в тюрьме за совершение тяжкого преступления.

В свою очередь региональный СКР начал проверку по факту передачи детей кровным родителям. «Специалисты намерены обеспечить права и интересы малолетних, а также проверить, совершались ли противоправные деяния в отношении малолетних, как рассказали гости передачи»., — отметили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.