В Югре судят бабушку, отказавшуюся вызывать скорую умирающему внуку

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Сургутского района, обвиняемой по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО.
По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая присматривала за пятимесячным внуком. Женщина употребляла алкоголь и легла спать, уложив новорожденного рядом с собой. Ночью мальчик упал с кровати, ударившись головой. Женщина не стала вызывать скорую помощь и просто положила внука на кровать, а утром ребенок уже был мертв.
В ходе следствия была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что мальчик умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.