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11 октября 2017
10 октября 2017
09 октября 2017
17:19  11 октября 2017 0

В Югре судят бабушку, отказавшуюся вызывать скорую умирающему внуку

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионерка, старушка, бабушка, грусть, тоска, печаль, отчаяние
Пьяная бабушка не вызвала скорую помощь ребенкуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Сургутского района, обвиняемой по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО.

По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая присматривала за пятимесячным внуком. Женщина употребляла алкоголь и легла спать, уложив новорожденного рядом с собой. Ночью мальчик упал с кровати, ударившись головой. Женщина не стала вызывать скорую помощь и просто положила внука на кровать, а утром ребенок уже был мертв.

В ходе следствия была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что мальчик умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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