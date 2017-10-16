Противники скандального фильма Алексея Учителя разместили в Тюмени рекламу ленты Сергея Алиева «Ложь Матильды». Как сообщил корреспонденту «URA.RU» председатель Тюменского отделения движения «Народный собор» Константин Шестаков, под эту рекламу заняты четыре скроллера и три щита. «Таким образом, Тюмень подключилась к всероссийской акции, организованной православным документалистом Сергеем Алиевым „Покаяние спасет Россию!“» — отметил собеседник агентства.
Плакаты должны проинформировать тюменцев о том, что создан документальный фильм, опровергающий «клеветнические мифы» о царе и его можно посмотреть в Интернете. «Это призыв задуматься о том, что происходило в стране 100 лет назад и что происходит сейчас», — пояснил Шестаков.
Собеседник агентства отметил, что проката фильма в кинотеатрах Тюмени не планируется. Рекламу на семи конструкциях в Тюмени, по его словам, оплатили «частные лица» — тюменцы, которые поддержали эту инициативу.
Рекламная акция продлится ориентировочно два месяца. В ноябре размещенные сейчас плакаты сменят на новые, макет которых еще разрабатывается. Известно, что на них будут процитированы слова Николая Второго о том, что «не зло победит зло, а только любовь».
«Мы боремся теми способами, которые приемлемы для православного человека», — подчеркнул Константин Шестаков, пояснив, что никаких пикетов против «Матильды» или акций протеста около кинотеатров участники собора устраивать не планируют.
Премьера «Матильды» в России назначена на 26 октября. Ранее режиссер фильма «Оболганный Государь — правда о последнем русском царе» (рабочее название ленты — «Ложь Матильды») Сергей Алиев сообщил «URA.RU», что вызвал режиссера кинокартины «Матильда» Алексея Учителя на «дуэль».