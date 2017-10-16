{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
16:15  16 октября 2017 2

На улицах Тюмени появилась реклама фильма-разоблачения «Ложь Матильды»

Рекламные баннеры разметили на семи конструкциях в ТюмениФото: Константин Шестаков
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Противники скандального фильма Алексея Учителя разместили в Тюмени рекламу ленты Сергея Алиева «Ложь Матильды». Как сообщил корреспонденту «URA.RU» председатель Тюменского отделения движения «Народный собор» Константин Шестаков, под эту рекламу заняты четыре скроллера и три щита. «Таким образом, Тюмень подключилась к всероссийской акции, организованной православным документалистом Сергеем Алиевым „Покаяние спасет Россию!“» — отметил собеседник агентства.

Плакаты должны проинформировать тюменцев о том, что создан документальный фильм, опровергающий «клеветнические мифы» о царе и его можно посмотреть в Интернете. «Это призыв задуматься о том, что происходило в стране 100 лет назад и что происходит сейчас», — пояснил Шестаков.

Реклама появилась в центре Тюмени — например, на улице Республики, перед драмтеатром
Фото: Константин Шестаков

Собеседник агентства отметил, что проката фильма в кинотеатрах Тюмени не планируется. Рекламу на семи конструкциях в Тюмени, по его словам, оплатили «частные лица» — тюменцы, которые поддержали эту инициативу.

Рекламная акция продлится ориентировочно два месяца. В ноябре размещенные сейчас плакаты сменят на новые, макет которых еще разрабатывается. Известно, что на них будут процитированы слова Николая Второго о том, что «не зло победит зло, а только любовь».

«Мы боремся теми способами, которые приемлемы для православного человека», — подчеркнул Константин Шестаков, пояснив, что никаких пикетов против «Матильды» или акций протеста около кинотеатров участники собора устраивать не планируют.

Премьера «Матильды» в России назначена на 26 октября. Ранее режиссер фильма «Оболганный Государь — правда о последнем русском царе» (рабочее название ленты — «Ложь Матильды») Сергей Алиев сообщил «URA.RU», что вызвал режиссера кинокартины «Матильда» Алексея Учителя на «дуэль».

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров