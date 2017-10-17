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17 октября 2017
17:34  17 октября 2017 0

В России установили памятник букварю с ошибкой

Внимательные жители заметили ошибку в цитатеФото: группа "Блокнот Ставрополь" во "ВКонтакте"
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В Буденновске Ставропольского края около одной из школ установили памятник букварю. Жители обнаружили ошибку на монументе.

Каменную скульптуру установили возле школы №2. На плите архитекторы расположили массивную чернильницу с пером и букварь с большой буквой «А» на обложке. Здесь же установлена табличка с цитатой древнеримского писателя Петрония: «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя».

Однако вместо частицы «ни», усиливающей смысл, в тексте прописана отрицательная частица «не», пишет «Федеральное агентство новостей». В администрации города пообещали заменить табличку с надписью.

Сергей Дианов
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