У здания Верховной Рады в Киеве люди собираются на новый митинг. Пока сохраняется спокойная обстановка, но на месте дежурят отряды полиции, тем более что протестующие ранее пригрозили применить к депутатам физические меры воздействия.
Как передает телеканал RT со ссылкой на «Украинскую правду», пока численность митингующих составляет порядка 100 человек. Но люди продолжают подходить. В основном это сторонники партии «Батьковщина».
Кроме того киевляне двигаются к палаточному лагерю, разбитому возле здания парламента, уточняет Nation News. Активизация протеста связана с грядущим заседанием Рады, на котором депутаты должны рассмотреть несколько инициатив, на которых настаивают митингующие. В частности — о снятии депутатской неприкосновенности. Если законопроекты будут отклонены, то протестующие грозят не выпускать депутатов из здания, пока те не одумаются.
Предыдущий митинг был организован на майдане 18 октября. Его участники требовали от президента Петра Порошенко встретиться с делегатами и дать гарантии, что обсуждаемые законопроекты будут приняты. Однако глава Украины отказался, посчитав такую встречу для себя неприемлемой.