06:10 19 октября 2017 0

Президент Украины считает, что такие встречи являются неприемлемыми Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с депутатами, которые организовали митинг в центре Киева возле Верховной Рады, сообщил депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

Отмечается, что сначала Порошенко согласился встретиться с ним лично, но после того, как вместе с Найемом на встречу пришли Юрий Левченко и Юрий Деревянко, украинский лидер отказался от участия в мероприятии.

«Президент не захотел встретиться с представителями акции „Большая политическая реформа“. Вместе со мной пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко (представитель партии „Свобода“) и Юрий Деревянко (внефракционный депутат). Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы, что для нас неприемлемо», — рассказал Найем.

Президент Украины счел встречу с Левченко и Деревянко, которые незаконно пересекали границу страны и жгли шашки в Верховной раде, неприемлемой, передает «Газета.ru».

Напомним, что вчера, в столице Украины возле Верховной Рады прошла масштабная акция протеста. Протестующие требовали пересмотра закона о выборах и отмены неприкосновенности для депутатов. Также участники митинга в поддержку политической реформы избили представителя «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Сначала в народного депутата полетела бутылка, после чего разгоряченные активисты начали его избивать.