{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
18 октября 2017
06:10  19 октября 2017 0

Порошенко отказался от встречи с протестующими

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины считает, что такие встречи являются неприемлемымиФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с депутатами, которые организовали митинг в центре Киева возле Верховной Рады, сообщил депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

Отмечается, что сначала Порошенко согласился встретиться с ним лично, но после того, как вместе с Найемом на встречу пришли Юрий Левченко и Юрий Деревянко, украинский лидер отказался от участия в мероприятии.

«Президент не захотел встретиться с представителями акции „Большая политическая реформа“. Вместе со мной пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко (представитель партии „Свобода“) и Юрий Деревянко (внефракционный депутат). Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы, что для нас неприемлемо», — рассказал Найем.

Президент Украины счел встречу с Левченко и Деревянко, которые незаконно пересекали границу страны и жгли шашки в Верховной раде, неприемлемой, передает «Газета.ru».

Напомним, что вчера, в столице Украины возле Верховной Рады прошла масштабная акция протеста. Протестующие требовали пересмотра закона о выборах и отмены неприкосновенности для депутатов. Также участники митинга в поддержку политической реформы избили представителя «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Сначала в народного депутата полетела бутылка, после чего разгоряченные активисты начали его избивать.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров