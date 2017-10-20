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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
13:51  20 октября 2017 0

Пермяки требуют прекратить строительство магазина на «Аллее славы». ФОТО

За памятником виднеется строительная площадкаФото: портал ЯрЧе

Жители города Чернушка в Пермском крае возмущены начавшимся в октябре строительством двухэтажного магазина возле мемориального комплекса «Аллея славы». Инициативная группа горожан и общественников уже организовала сбор подписей против реализации проекта и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По мнению активиста регионального ОНФ Алексея Елисеева, проект строительства нарушает федеральное законодательство, которое запрещает возведение капитальных объектов в радиусе 100 метров от памятников [включенных в реестр культурного наследия]. От стелы до стройплощадки — около десяти метров, однако даже местная администрация не намерена останавливать работы, утверждая, что все по закону.

«Земля была предоставлена в аренду управлением имущественных отношений администрации Чернушинского муниципального района еще в 2013 году. Спустя 2 года арендатор начал разработку проекта, подготовил соответствующий пакет документов, согласно которому получил разрешение на строительство в соответствии со всеми нормами законодательства», — написал в комментариях к посту Елисеева пользователь с именем «Администрация Чернушинского городского поселения».

Сейчас активист уже написал обращение в прокуратуру и Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия с просьбой подключиться к проблеме.

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Фото: портал ЯрЧе

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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