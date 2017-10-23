За перепродажу билетов на ЧМ-2018 будут штрафовать на 1 миллион рублей

В преддверии чемпионата мира по футболу в России планируется ужесточить кодекс административных правонарушений. За спекуляцию билетами на ЧМ граждан и компании будут штрафовать на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ужесточение связано с требованием FIFA о предоставлении правительственной гарантии по введению законодательного запрета на спекуляцию билетами. Законопроект по ужесточению ответственности был подготовлен министерством спорта, и сегодня будет представлен на заседании комиссии правительства.
Для юридических лиц штраф за перепродажу билетов составит от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, либо приостановление их деятельности на 90 суток, сообщают «Известия». Граждан, которых поймают на спекуляциях, предлагается штрафовать на сумму, равную 20-25-кратной стоимости билетов, но менее чем на 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 25 до 30-кратного размера стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей.
Кроме того, законопроект предусматривает, что составлять протоколы по выявленным спекуляциям будет полиция, а суды будут принимать решения в ускоренный срок — за 10 дней. Чтобы избежать неприятностей, юрлица и граждане, решившие заняться перепродажей, должны будут заключить договор с FIFA.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Часть игр примет Екатеринбург. Билеты на матчи можно приобрести на сайте FIFA. Для россиян стоимость билетов составит от 1280 до 66 тысяч рублей.