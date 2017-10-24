19:26 24 октября 2017 2

Экс-глава Югры Александр Филипенко стал писателем Фото: Официальный сайт счетной палаты РФ

Экс-губернатор Югры Александр Филипенко написал первый том автобиографии. Мемуары политика называются «Что наша жизнь… Книга первая. По городам и весям».

Автобиографии Александра Филипенко нет в продаже — по данным источников «URA.RU», книгу получат знакомые экс-губернатора, а также некоторые ее герои. Источник из окружения Филипенко рассказал «URA.RU», что известный политик пока не принял решение, появится ли издание в библиотеках ХМАО.

«Это решать Александру Васильевичу. В ближайшее время несколько экземпляров доставят в Ханты-Мансийск, и заинтересованные люди смогут почитать. В книге личные воспоминания — детство и первые годы работы в Югре, приезд в Сургут, Березово, Ханты-Мансийск — на Ханты-Мансийске книга заканчивается», — комментирует собеседник.

1/2 Фото: читатели URA.RU

Издание выпущено ограниченным тиражом в 500 экземпляров. По сведениям инсайдеров, предполагается, что политик продолжит писать мемуары, однако, сколько конкретно томов будет включать в себя автобиография — пока неизвестно. Помощник экс-губернатора Югры Михаил Палаткин подтвердил «URA.RU», что автобиография Александра Филипенко действительно вышла в свет, однако от других комментариев отказался.

Александр Филипенко родился в Караганде Казахской ССР, учился в Петропавловске и Омске. В Сургут будущий губернатор приехал в начале 70-х годов. В 1977 году Филипенко начал работать в окружном комитете КПСС. В 80-х годах возглавил райком партии в Березовском районе. В 1989 стал председателем Ханты-Мансийского окружного исполкома — на этом периоде заканчивается первая опубликованная книга автобиографии политика.

С 1991 по 2010 годы Александр Филипенко был губернатором ХМАО, в разное время входил в Совет Федерации и президиум Госсовета России. В феврале 2010-го года он покинул пост главы Югры, после чего стал аудитором Счетной палаты России.