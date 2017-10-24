Саакашвили поселился в палатке у Верховной Рады

22:40 24 октября 2017 3

Политик сообщил, что намерен находиться в палатке среди митингующих Фото: Kristina Berdynskykh, facebook

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили присоединился к митингующим у Верховной рады.

Саакашвили остался среди тех, кто под стенами Верховной Рады в Киеве разбил палаточный городок, передает Nation News.

Политик не стал уточнять, будет ли он жить там постоянно. Но, как пишет RT, Саакашвили все же взял с собой тёплые вещи.

«URA.RU» напоминает, что в минувшую среду силовики применили против митингующих слезоточивый газ и штурмом попытались взять палаточный городок.