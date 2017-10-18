Силовики штурмом взяли палаточный городок Саакашвили в Киеве

20:49 18 октября 2017 0

Среди пострадавших — депутат от «Самопомощи» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (архив)

Украинские правоохранители начали штурм палаточного городка, который сторонники Михаила Саакашвили разбили накануне у стен Верховной Рады. Протестующие начали отбиваться, и тогда полицейские применили слезоточивый газ.

RT сообщает, что среди пострадавших — народный депутат Украины от «Самопомощи» Егор Соболев. На данный момент на углу улиц Грушевского и Липской находится кордон из 300 нацгвардейцев и спецназовцев. Обстановка спокойная.

Накануне в Киеве прошел санкционированный митинг, участники которого требовали от парламента отменить неприкосновенность депутатов и принять антикоррупционный закон. Один из организаторов акции, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, потребовал, чтобы президент Петр Порошенко немедленно покинул свой пост.

Помимо этого, на митинге депутата от блока Петра Порошенко назвали «губошлепом» и «мудаком», а об его голову разбили куриные яйца. Другой народный депутат — Владимир Парасюк — пнул ногой бывшего главу оборонного ведомства Валерия Гелетея и заявил, что тот ответит перед трибуналом за трагедию, произошедшую с войсками АТО под Иловайском.