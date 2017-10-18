{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
20:49  18 октября 2017 0

Силовики штурмом взяли палаточный городок Саакашвили в Киеве

События на Майдане. Киев, майдан, киев, революция, протесты, площадь независимости, народное вече
Среди пострадавших — депутат от «Самопомощи»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (архив)
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Украинские правоохранители начали штурм палаточного городка, который сторонники Михаила Саакашвили разбили накануне у стен Верховной Рады. Протестующие начали отбиваться, и тогда полицейские применили слезоточивый газ.

RT сообщает, что среди пострадавших — народный депутат Украины от «Самопомощи» Егор Соболев. На данный момент на углу улиц Грушевского и Липской находится кордон из 300 нацгвардейцев и спецназовцев. Обстановка спокойная.

Что происходит в Киеве? 5 главных вопросов о новом майдане на Украине

Накануне в Киеве прошел санкционированный митинг, участники которого требовали от парламента отменить неприкосновенность депутатов и принять антикоррупционный закон. Один из организаторов акции, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, потребовал, чтобы президент Петр Порошенко немедленно покинул свой пост.

Помимо этого, на митинге депутата от блока Петра Порошенко назвали «губошлепом» и «мудаком», а об его голову разбили куриные яйца. Другой народный депутат — Владимир Парасюк — пнул ногой бывшего главу оборонного ведомства Валерия Гелетея и заявил, что тот ответит перед трибуналом за трагедию, произошедшую с войсками АТО под Иловайском.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров