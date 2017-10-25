На лидера пермского Народного фронта пожаловались Путину

20:42 25 октября 2017 0

Владимиру Путину снова шлют письма из Перми с жалобами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На депутата Заксобрания и активного «фронтовика» Дарью Эйсфельд пожаловались руководству президентского движения. Осведомленные собеседники «URA.RU» предполагают, что политик стала жертвой своих оппонентов внутри Народного фронта.

Источник агентства в Общероссийском народном фронте (ОНФ) рассказал, что в Центральный штаб президентского движения поступило письмо на имя Владимира Путина (как лидера ОНФ). Пермяки жалуются на одного из трех сопредседателей ОНФ в Пермском крае, лидера фракции «Справедливой России» в Заксобрании Дарью Эйсфельд (копия обращения имеется в распоряжении редакции).

Недоброжелатели припомнили Дарье Эйсфельд историю годичной давности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Заявители пишут, что Эйсфельд в прошлом году возглавляла региональное отделение эсеров и допустила невыплату зарплаты сотрудникам за два месяца. При этом никакой ответственности политик не понесла.

«Юридически она оставалась руководителем регионального отделения вплоть до 24 декабря 2016 года, поэтому поступающие на счет денежные средства (порядка трех млн рублей) в начале декабря были потрачены Эйсфельд на оплату задолженности перед СМИ. Причина этих действий кроется в стремлении сохранить положительный имидж депутата и сопредседателя регионального штаба ОНФ», — указано в обращении.

Сама Дарья Эйсфельд в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что вовремя и полностью рассчиталась с сотрудниками: «Долги по зарплате региональным отделением были накоплены после моего ухода. Видимо, кому-то выгодно „подогреть“ эту ситуацию. Кому — вопрос не ко мне».

В декабре прошлого года, напомним, бывшие сотрудники пожаловались на Дарью Эйсфельд в прокуратуру и Следственный комитет. После проведенной проверки последовал отказ в возбуждении уголовного дела: Эйсфельд возглавляла отделение «Справедливой России» на общественных началах и не получала оплаты за работу, поэтому у нее не было корыстной заинтересованности оставить сотрудников без жалованья.

Геннадия Сандырева давно провожают с поста сопредседателя, а он, наоборот, работает все активнее Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дарья Эйсфельд в ноябре прошлого года добровольно оставила пост в партии, поскольку сменила депутата Госдумы Дмитрия Сазонова на посту сопредседателя пермского ОНФ. Вместе с ней отделение президентского движения сейчас возглавляют директор группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев и Елена Шлыкова, которая также руководит и местным исполкомом.

Осведомленный собеседник в ОНФ полагает, что жалоба на Эйсфельд может быть результатом борьбы за влияние внутри движения и попыткой ослабить эсера: «В этом году состоится конференция пермского отделения. Возможна ротация сопредседателей. Давно говорят о вероятном уходе Сандырева и Шлыковой, но нельзя исключать и замены всех троих. Возможен вариант, что все останутся. Пост сопредседателя сегодня дает прямой выход на нового губернатора, поэтому борьба идет очень серьезная, и она уже вызывает беспокойство».

Ранее жертвами недоброжелателей становились другие активные представители ОНФ в Прикамье — эксперт в области ЖКХ Андрей Ларин и председатель пермского Союза журналистов, советник губернатора Игорь Лобанов. О них нелестно отзываются в популярных пермских Telegram-каналах.