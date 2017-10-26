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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:39  26 октября 2017 2

В Свердловской области появится свыше сотни дорожных камер, которые будут ловить уральцев на выездах за стоп-линию

Виды города. Нижневартовск, безопасный город, наблюдение, камеры
Всего в области расположено более ста пунктов контроля за нарушителями ПДДФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области буду установлены 50 стационарных и 52 передвижных камеры. Фиксироваться будет не только превышение скорости, но проезд на красный и выезд за стоп-линию. Четыре камеры в Екатеринбурге будут отслеживать, не выехала ли машина по полосу для движения общественного транспорта.

Стационарные камеры будут работать и в области: по пять в Краснотурьинске и Каменске-Уральском, шесть — в Первоуральске, две — в Березовском. Особое внимание уделят дороге между аэропортом Кольцово и Екатеринбургом, подъездом к Нижнему Тагилу. Полный список стационарных мест установки камер с описанием нарушений, за которые будут штрафовать водителей — здесь.

Всего будет сделано 557 тысяч единиц фото- и видеоматериалов. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, победитель тендера «УГМК-Телеком» будет передавать данные заказчику в лице ГБУ «Электронное правительство». В конце 2016 года все тот же «УГМК-Телеком» выиграл тендер на размещение камер на дорогах области, тогда сумма контракта составила 186 млн рублей. В 2018 году из бюджета Свердловской области на оплату услуг по передаче данных о нарушениях правил дорожного движения будет выделено 144,6 млн рублей.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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