13:39 26 октября 2017 2

Всего в области расположено более ста пунктов контроля за нарушителями ПДД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области буду установлены 50 стационарных и 52 передвижных камеры. Фиксироваться будет не только превышение скорости, но проезд на красный и выезд за стоп-линию. Четыре камеры в Екатеринбурге будут отслеживать, не выехала ли машина по полосу для движения общественного транспорта.

Стационарные камеры будут работать и в области: по пять в Краснотурьинске и Каменске-Уральском, шесть — в Первоуральске, две — в Березовском. Особое внимание уделят дороге между аэропортом Кольцово и Екатеринбургом, подъездом к Нижнему Тагилу. Полный список стационарных мест установки камер с описанием нарушений, за которые будут штрафовать водителей — здесь.

Всего будет сделано 557 тысяч единиц фото- и видеоматериалов. Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, победитель тендера «УГМК-Телеком» будет передавать данные заказчику в лице ГБУ «Электронное правительство». В конце 2016 года все тот же «УГМК-Телеком» выиграл тендер на размещение камер на дорогах области, тогда сумма контракта составила 186 млн рублей. В 2018 году из бюджета Свердловской области на оплату услуг по передаче данных о нарушениях правил дорожного движения будет выделено 144,6 млн рублей.