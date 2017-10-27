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27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:23  27 октября 2017 0

В Екатеринбурге пьяные пассажиры избили кондуктора и водителя маршрутки

Тестирование маршрута новой транспортной схемы. Екатеринбург, маршрутка, автобус, остановка общественного транспорта
Кондуктору нападавшие сломали рукуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге двое нетрезвых пассажиров избили сотрудников маршрутного транспорта. Инцидент произошел вечером 27 октября возле остановки «Саввы Белых» на улице Белинского.

По словам очевидцев, двое пьяных мужчин зашли на остановке в маршрутку №37 и начали бить сначала кондуктора, а потом и водителя автобуса. Некоторые пассажиры заступились за сотрудников транспорта и попытались сдержать обидчиков. На место вызвали полицию, передает Е1.RU.

В транспортной компании «Ю-Ви-Эй-Транс», обслуживающей маршрут, подтвердили информацию о нападении: «Начальник колонны в курсе этой ситуации. На остановке „Саввы Белых“ зашли два парня в состоянии алкогольного опьянения и ни с того ни с сего начали избивать сначала кондуктора — хрупкую девушку, а потом водителя. Девушке сломали руку». В транспортной компании уточнили, что по факту ЧП будет написано заявление в полицию.

Как ранее писало «URA.RU», в Перми пассажиров автобуса высадили на полпути из-за пьяного кондуктора. Перевозчик автобуса информацию о состоянии алкогольного опьянения кондуктора отрицает.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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