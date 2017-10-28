05:14 28 октября 2017 0

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и ранее заявлял о готовности платить за раскрытие информации Фото: wikimedia.org/Cancillería del Ecuador

Организация WikiLeaks объявила, что готова выплатить 100 тыс. долларов за оставшуюся неопубликованной часть архива документов об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом было заявлено на официальной странице организации в сети Twitter.

«WikiLeaks выплатит вознаграждение в размере 100 000 долларов за неопубликованные документы по делу Дж.Ф.К., если они будут указывать на нарушения закона, неэффективность или административные просчеты», — говорится в заявлении организации.

Как ранее писало «URA.RU», национальный архив США рассекретил и опубликовал несколько тысяч документов, связанных с расследованием дела об убийстве президента Кеннеди. Как следует из данных материалов, Ли Харви Освальд, единственный подозреваемый в убийстве Кеннеди, незадолго до событий ноября 1963 года контактировал с советскими спецслужбами. Между тем часть архива, связанного с убийством 35-го президента США в Далласе, осталась нераскрытой. Как заявил нынешний президент, Дональд Трамп, это сделано из соображений безопасности.