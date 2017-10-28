{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
05:14  28 октября 2017 0

WikiLeaks готова заплатить 100 тысяч долларов за документы об убийстве Кеннеди

Джулиан Ассанж, джулиан ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и ранее заявлял о готовности платить за раскрытие информацииФото: wikimedia.org/Cancillería del Ecuador

Организация WikiLeaks объявила, что готова выплатить 100 тыс. долларов за оставшуюся неопубликованной часть архива документов об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом было заявлено на официальной странице организации в сети Twitter.

«WikiLeaks выплатит вознаграждение в размере 100 000 долларов за неопубликованные документы по делу Дж.Ф.К., если они будут указывать на нарушения закона, неэффективность или административные просчеты», — говорится в заявлении организации.

Как ранее писало «URA.RU», национальный архив США рассекретил и опубликовал несколько тысяч документов, связанных с расследованием дела об убийстве президента Кеннеди. Как следует из данных материалов, Ли Харви Освальд, единственный подозреваемый в убийстве Кеннеди, незадолго до событий ноября 1963 года контактировал с советскими спецслужбами. Между тем часть архива, связанного с убийством 35-го президента США в Далласе, осталась нераскрытой. Как заявил нынешний президент, Дональд Трамп, это сделано из соображений безопасности.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров