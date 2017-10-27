ЦРУ нашло «русский след» в убийстве Кеннеди

12:04 27 октября 2017 0

Секретные документы времен холодной войны рассказали о возможной угрозе демократии Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Национальный архив США рассекретил несколько тысяч документов, связанных с убийством Джона Кеннеди Ли Освальдом и опубликовал их на своем сайте. Часть из них свидетельствует о контактах киллера с представителями КГБ в сентябре 1963 года.

Так, согласно сообщению одного из агентов ЦРУ от 23 ноября 1963 года, 28 сентября Ли Освальд нанес визит в посольство СССР в Мехико. Там он встречался с консулом Валерием Костиковым. Через несколько дней будущий киллер позвонил в посольство и на ломанном русском спросил у охранника есть ли «что-нибудь новое касательно телеграммы в Вашингтон». Ему ответили, что запрос отправлен, но ответ еще не получен.

В документах ЦРУ Валерий Костиков указывается как сотрудник 13-го отдела КГБ, отвечающего за диверсии и убийства. При этом однозначного утверждения, что он причастен к покушению на Джона Кеннеди, нет. Напротив высказывается версия, что, возможно, речь шла лишь вопроса получения визы или эмиграции в СССР.

Министерство иностранных дел РФ уже отреагировала на заявления о возможной причастности СССР к убийству американского президента. «На протяжении десятилетий информация засекречивалась. Если даже вокруг этой темы начинают выстраиваться дикие инсинуации в контексте Российской Федерации, то можно только об этом сожалеть, потому что хочется информации, а не дезинформации», — заявила представитель МИД Мария Захарова.