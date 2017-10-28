08:08 28 октября 2017 0

Телеведущий тоже объявил о своих планах баллотироваться в президенты Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Телеведущий Иван Ургант снял свою версию интервью Ксении Собчак блогеру Юрию Дудю. И тоже объявил, что собрался в президенты. В образе женщины и с немножко другим лозунгом.

Видео пародийного интервью выложено на YouTube-канале «Вечернего Урганта». В коротком ролике обыгрываются основные моменты выступления Ксении Собчак: Иван Ургант обвиняет Юрия Дудя в сексизме, потому что он «первый мужчина, переодетый в женщину, которого тот пригласил на программу», заявляет, что «в журналистике самое главное не журналистика, а журнал», и свою политическую программу, отвечая на вопросы о трех главных претензиях к Путину:

«Я не буду сейчас отвечать. Не потому, что мне нечего сказать. Я последние три года как журналист готовил очень большую кулебяку, которую хочу приготовить и съесть. Один. И вот тогда я может быть отвечу на твой вопрос. Но чтобы приготовить эту кулебяку, мне, как и любому другому гражданину РФ нужен противень. Поэтому я — Иван Ургант, кандидат-противень».