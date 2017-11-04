06:15 04 ноября 2017 0

Большинство опубликованных материалов было подготовлено ЦРУ ФОТО: Pixabay

Национальный архив США опубликовал 3 ноября еще 676 документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году.

Большинство опубликованных документов относится к ЦРУ, помимо этого, речь идет о материалах Пентагона, министерства юстиции и специального комитета палаты представителей конгресса США по расследованию убийств. Также представлена стенограмма перехваченного разговора предполагаемого убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда с представителями советского посольства в Мехико после убийства президента, передает РИА «Новости».

Напомним, глава США Дональд Трамп подписал меморандум о рассекречивании порядка 2891 документа. При этом он заявил, что часть некоторых материалов будет сохранена в тайне по соображениям безопасности. А организация Wikileaks объявила, что заплатит 100 тысяч долларов за оставшуюся неопубликованную часть архива документов об убийстве Кеннеди. Их интересуют секретные материалы, которые будут указывать на нарушения закона, неэффективность или административные просчеты.