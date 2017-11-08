В свердловском УФНС рассказали, как не платить налоги за три года

13:53 08 ноября 2017 1

Жителям Екатеринбурга массово приходят транспортные налоги сразу за несколько лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов на транспорт, землю и недвижимость, которыми жители Свердловской области владели в 2016 году. Больше всего недоумения у людей возникает от доначисления налогов за 2014 и 2015 годы. Это стало понятно после пресс-конференции в Екатеринбурге с участием замруководителя Управления ФНС России по Свердловской области Лидии Исаевой.

«Транспортный налог выставили заново за три года. Хотя я точно платила. В инспекции рассказали, что если платила, то могу отдать только за последний год. Но это невозможно сделать технически. Сайт „Госуслуги“ дает платить только за три года сразу. Почему я должна сначала отдать эти деньги, а потом бегать по налоговым и их возвращать?!» — возмутилась на пресс-конференции екатеринбурженка Анна Симонова.

Исаева пояснила проблему коротко: «Начисления по транспортному налогу за три года [пришли] даже тем, кто заплатил налог, а информация об имуществе осталась прежней — была такая проблема. Теперь она устранена». Представитель фискальных органов рассказал, как можно заплатить налог только за один год.

«Во-первых, можно сформировать свое личное налоговое уведомление, такую возможность дает сайт ФНС. Во-вторых, мы договорились со Сбербанком, что через их кассы можно будет уплатить сумму меньшую, чем выставлено в уведомлении. В-третьих, можно обратиться в свою налоговую инспекцию, они выставят платежные документы уже с корректными суммами», — отметила она.

В 2017 году большинству екатеринбуржцев доначисления за три года прошли сразу по всем видам имущественных налогов — и по земельному, и на недвижимость. Налоговики говорят, что это касается тех плательщиков, у которых появились уточнения по принадлежащему им имуществу — например, из регистрирующих органов поступила информация о том, что были скорректированы период владения, мощность транспортного средства, могла измениться кадастровая стоимость земли. В выставлении задним числом тоже нет ничего странного. «Мы можем направлять уведомления за три года, Налоговый кодекс нам это позволяет», — подчеркнула Исаева.

При этом налоговые уведомления придут далеко не всем. «Квитанций не будет, если налог не начислен, если плательщик подключен к личному кабинету и если сумма налога составляет менее ста рублей. Исключение из последнего составляет случай, если суммы были назначены за 2014 год. Мы их в 2018 году предъявить к уплате уже не сможем и потому выставляем к оплате в этом году», — рассказала налоговик.

Всего в этом году было сформировано более 3 млн уведомлений, из них только 444 тысячи попали в личный кабинет, остальные ушли по почте. В этом году налоговые уведомления по почте рассылаются централизованно, сразу по всей стране. Делает это подведомственная федеральным налоговикам организация «Налог. Сервис», она ведет работу из Кемерово. «Поэтому конверты с налогами могут приходить оттуда, а также из Уфы. Бояться этого не надо, это действительно наши уведомления, — заявила говорит Лидия Исаева.

10 и 11 ноября налоговики проведут в инспекциях Дни открытых дверей, где можно будет уточнить вопросы, связанные с начислением и уплатой имущественных налогов.