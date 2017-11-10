Скандальная ситуация вновь сложилась в думе поселка городского типа Махнево в Алапаевском районе Свердловской области. Часть депутатов сорвала рассмотрение внесения изменения в местный устав в соответствии с федеральным законодательством. Два депутата проголосовали против, два воздержались, шесть голосовали за принятие поправок, но этого оказалось недостаточно. По регламенту для принятия решения необходимы семь голосов.
По правилам, если поправки не внесут на протяжении трех месяцев с момента издания региональными властями, то дума должна быть распущена.
«Мы совсем не против внесения поправок, и не хотим роспуска думы. Но наша цель — обратить внимание региональных властей на наш населенный пункт, в котором на протяжении многих месяцев царит бардак в руководстве», — сказал «URA.RU» один из думцев.
На четверых депутатов было оказано давление, их и уговаривали голосовать «за» и пугали последствиями, но они стояли на своем.