{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:46  10 ноября 2017 0

Уральские депутаты саботировали принятие изменений в устав. Дума на грани роспуска

Поездка в Махнево, стела махнево
Депутаты хотят привлечь внимание к проблемам поселкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальная ситуация вновь сложилась в думе поселка городского типа Махнево в Алапаевском районе Свердловской области. Часть депутатов сорвала рассмотрение внесения изменения в местный устав в соответствии с федеральным законодательством. Два депутата проголосовали против, два воздержались, шесть голосовали за принятие поправок, но этого оказалось недостаточно. По регламенту для принятия решения необходимы семь голосов.

По правилам, если поправки не внесут на протяжении трех месяцев с момента издания региональными властями, то дума должна быть распущена.

«Мы совсем не против внесения поправок, и не хотим роспуска думы. Но наша цель — обратить внимание региональных властей на наш населенный пункт, в котором на протяжении многих месяцев царит бардак в руководстве», — сказал «URA.RU» один из думцев.

На четверых депутатов было оказано давление, их и уговаривали голосовать «за» и пугали последствиями, но они стояли на своем.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров