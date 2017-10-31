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31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
17:15  31 октября 2017 0

В школе на Урале ради Роспотребнадзора на один день появились мыло и туалетная бумага

Поездка в Махнево, стела махнево
«URA.RU» регулярно пишет о скандалах в поселкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандал разразился в поселке Махнево в Алапаевском районе Свердловской области из-за проверки Роспотребнадзора. Как сообщили «URA.RU» в школе населенного пункта, конфликт возник из-за стульев, которые директор школы Татьяна Краюхина хотела взять в администрации на время проверки.

«В нашей школе есть компьютерный класс на десять компьютеров. По ГОСТУ, в компьютерном классе должны стоять не простые стулья, а с подъемно-поворотными механизмами. Вот и пошла наша директор в администрацию просить офисные стулья на время проверки. С кем-то договорилась, ей вынесли десять стульев, но тут появился глава администрации. Его, видимо, никто не предупредил, он раскричался и запретил выносить мебель из администрации», — рассказала «URA.RU» учительница школы поселка Махнево.

Будет ли выписан школе штраф из-за отсутствия нужных стульев, пока неизвестно. По словам учительницы, школа в общем и целом подготовилась к проверке. В туалетах на один день появились полотенца, туалетная бумага и жидкое мыло. Дети на переменах толпой ходили в туалет посмотреть на такое чудо, шутили, что «надо скорее пойти помыть руки, завтра такой возможности не будет». Также на один день в школе появился охранник. Учителям в этот день было запрещено приходить на работу с накрашенными лаком ногтями.

С директором школы редакции связаться не смогла, а до главы поселка Александра Лызлова дозвониться удалось. Однако Лызлов заявил, что «ничего не знаю, ничего не было». Ранее «URA.RU» писало о том, что махневские депутаты сорвали заседание думы, на котором должен был обсуждаться вопрос повышения зарплаты главе. Кроме того, местные жители собирали подписи за отставку главы, обвинив его в том, что он пьяным голый бегал по поселку.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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