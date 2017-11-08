Зачем на процесс Улюкаева принесли деньги и вызвали Сечина?

18:13 08 ноября 2017 0

Сечин выступил в качестве свидетеля по делу Улюкаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главными событиями последнего заседания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева стала коробка с деньгами, которую принесли в суд по просьбе стороны обвинения, а также анонс вызова в качестве свидетеля главы «Роснефти» Игоря Сечина. В Замоскворецком суде уже сообщили, что Сечин придет на допрос 13 ноября.

Выступление Сечина в суде изначально должно было стать финальным аккордом стороны обвинения, полагает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Однако в самом начале группа защиты Улюкаева смогла сломать этот сценарий, когда в СМИ произошел слив разговора Сечина и Улюкаева. Тогда глава Роснефти отреагировал довольно нервно и вынужден был продекларировать свою позицию вне стен суда, после этого в информационном освещении дела возникла пауза», — отмечает политолог в разговоре с «URA.RU»

Улюкаев был задержан за взятку 14 ноября 2016 года. Уже почти год он находится под домашним арестом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Салин уверен, что сейчас группа Сечина решила взять реванш. «Они хотят дожать это дело, чтобы оно закончилось максимально жестким обвинительным приговором. Если это произойдет элите всех уровней будет дан сигнал, что с Роснефтью ссориться не стоит. Исход процесса — это индикатор влиятельности группы Роснефти», — считает политолог. Он полагает, что в отличие от Константина Феоктистова (возглавлял службу безопасности Роснефти, один из инициаторов дела Улюкаева, давал показания в суде без присутствия СМИ — прим. ред.), Сечин будет давать свои показания открыто, чтобы произвести максимальный резонанс в обществе.

По мнению Салина, как удар по Улюкаеву, стоит расценивать и деньги, которые сторона обвинения принесла в зал суда. «Их принесли с одной целью — чтобы продемонстрировать россиянам. Одно дело, когда речь идет о цифрах с нулями, а другое дело, когда население увидит всю сумму на телеэкранах», — отмечает Салин.

Сторона обвинения имеет право потребовать принести в суд вещественные доказательства, напоминает председатель московской коллегии адвокатов, директор компании «Князев и партнеры» Андрей Князев. «Если украли кошелек, то в суде осматривают кошелек с деньгами. Могут принести оружие или наркотики. Их имеют право осмотреть все стороны процесса — адвокаты, прокуратура, судья. Ничего из ряда вон выходящего здесь нет, кроме самой суммы, которую принесли на заседание», — рассказал Князев «URA.RU».

Обвинение, потребовав принести деньги на заседание, была полностью в рамках своего права, соглашается и управляющий партнер московской коллегии адвокатов Александр Добровинский. «Защита может ходатайствовать о чем угодно, как и прокуратура, может хоть просить станцевать. Другое дело, что суд может отклонить такое ходатайствование», — отметил Добровинский в разговоре с «URA.RU».

Напомним, сторона обвинения настаивает, что экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев получил взятку от главы «Роснефти» в размере двух миллионов долларов.